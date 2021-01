Radna SLD współczuje rządowi PiS, ale...

Oczekuje "pogłębionej dyskusji i różnych dobrych pomysłów" na wyjście z coraz trudniejszej sytuacji branży turystycznej ograniczanej przez koronawirusowe obostrzenia - radna SLD ze Świnoujścia Joanna Agatowska oceniała w "Rozmowach pod krawatem", że przedsiębiorcy są w ekstremalnie trudnym położeniu.

Zwracaliśmy uwagę na już ponad 150 miliardów złotych pomocy z tytułu tarcz antykryzysowych. Zdaniem Agatowskiej, także szefa sanatorium w Świnoujściu, rząd reaguje zbyt wolno.- Ja współczuję temu rządowi, bo jestem przekonana, że jakby były inne rządy dziś na miejscu PiS-u, to również miałyby potworne problemy, bo widzimy co się dzieje w otoczeniu. Nikt z nas nie jest taki głupi, żeby tego nie dostrzegać. Natomiast bardzo mi przykro, ale po to jest rząd, żeby znajdował skuteczne rozwiązania. My za to płacimy i tego oczekujemy - powiedziała Agatowska.W grudniu 2020 roku uchwalono nowe zasady wsparcia biznesu. Jak informuje rządowa strona biznes.gov.pl, wnioski o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników mogą być składane do 28 lutego 2021 roku.