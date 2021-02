Ekonomista: pełen powrót gospodarczy w 1,5 roku od uwolnienia wszystkich branż

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W tym tygodniu czeka nas kolejne luzowanie obostrzeń. Od piątku otworzyć się będą mogły kina, teatry i hotele, dozwolony będzie także sport amatorski na świeżym powietrzu.

Choć to wyczekiwana przez wielu decyzja, to z ekonomicznego punktu widzenia niewiele zmieni - uważa profesor Jarosław Korpysa, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego.



- To na razie polskiej gospodarce niewiele pomoże. Dlatego, że te branże nie mają decydującego wpływu na wzrost gospodarczy. Rozpatrywałbym to przez pryzmat miko, aniżeli makro ekonomiczny - mówi Korpysa.



Ekonomista oszacował też, ile czasu potrzebuje polska gospodarka, aby wrócić do stanu sprzed pandemii.



- Wydaje się, że do pełni powrotu do tego co było w styczniu 2020, to jest około półtora roku, od momentu kiedy zostaną uwolnione wszystkie sektory i branże - mówi Korpysa.



W 2020 roku Polska odnotowała spadek PKB o 3,5 procent.