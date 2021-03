Sprawa Obajtka podzieliła gości Radia Szczecin

Od kilku tygodni, media niemieckie i te związane z totalną opozycją, atakują prezesa Orlenu Daniela Obajtka.

Poseł Michał Jach powiedział, że po raz pierwszy powstaje koncern, który może zagrażać koncernom w Niemczech i Europie. Stad atak na prezesa Orlenu Daniela Obajtka.- Prezes Obajtek tworzy wielką grupę i nagle odgrzewa się stare kotlety. Trzeba być naprawdę ślepym i głuchym, żeby nie widzieć jakichś tutaj związków. Te same źródła informacji, czyli media nienależące do Polski wyciągają tę sprawę - przekonywał Jach.Odnosząc się do słów posła Jacha, senator Magdalena Kochan z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że politycy PiS „bronią niewłaściwej sprawy.”- W każdym ugrupowaniu znajdują się ludzie, którzy nie zawsze uczciwie chcą dorabiać się swoich majątków. Prawdą jest też, że żadna z formacji nie broni tak zajadle kogoś, o kim dobre zdanie ma prezes tej partii - tłumaczyła Kochan.Poseł Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy uważa, że "Orlan stał się spółka polityczną".- Zarządza tą spółką kompletnie nieprzygotowany - do tego typu działań - człowiek. Mówię to na podstawie wypowiedzi na komisji, tak się nie wypowiada manager i człowiek, który wie o co w tym wszystkim chodzi, tylko polityk - dodał Wieczorek.Z opiniami posła Wieczorka i senator Kochan nie zgodził się Jacek Kawka z Solidarnej Polski.- W tym momencie, kiedy następuje ten rozwój, kiedy tworzymy takiego prawdziwego giganta, który będzie mógł konkurować na rynku europejskim, ale nie tylko, bo na wschód i na cały świat będzie mógł się też rozwijać. Na pewno wejdzie on w drogę innym gigantom energetycznym, więc tutaj można się spodziewać działań. I to w sposób oczywisty, widocznych działań - podkreślał Kawka.W ciągu ostatnich 5 lat, Orlen wypracował 26,2 mld zł zysku, tymczasem w czasie 8 lat rządów PO-PSL było to łącznie 2,9 mld zł.