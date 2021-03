Protest przeciwników wycinania drzew [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Drzewa znikają z centrum miasta, a Szczecin staje się betonową pustynią - mówili uczestnicy protestu przed Urzędem Miasta. Zorganizował go ruch Extinction Rebellion.

Na placu Armii Krajowej wysypali trociny i położyli się na ziemi. To w akcie sprzeciwu wobec władz miasta, które decydują o usuwaniu kolejnych drzew.



Jak mówili, chodzi przede wszystkim o centrum Szczecina, między innymi aleję Wyzwolenia, gdzie wkrótce rozpocznie się przebudowa torowisk tramwajowych. Dodawali, że drzewa można przesadzać zamiast wycinać.



- Co nie włączę lokalnych portali informacyjnych, to słyszę o wycince drzew tu, wycince drzew tam. Uznałem, że trzeba coś z tym zrobić, dlatego przyszedłem. - Wydaje się nam, że miasto powinno powinno zainwestować w porządną przesadzarkę z prawdziwego zdarzenia. - Przesadzenie to nie jest rzecz niemożliwa. Ludzie latają w kosmos a nie przesadzą drzewa? - Niepokoją mnie bardzo duże wycinki w związku z budową nowej obwodnicy, która wymaga wycięcia w zasadzie zdrowego parku - mówili uczestnicy protestu.



W proteście wzięło udział kilkanaście osób.