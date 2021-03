12. Brygada Zmechanizowana ma nowego dowódcę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pułkownik Roman Łytkowski, który do tej pory pracował w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie, został dowódcą 12. Brygady Zmechanizowanej.

Dotychczas pełniący obowiązki najważniejszej osoby w brygadzie - pułkownik Roman Brudło pozostanie na stanowisku zastępcy dowódcy. Jak mówił reporterowi Radia Szczecin, doskonale wiedział, że zadania przejął wyłącznie na kilka miesięcy.



- Nie było cienia szansy, nie było żadnego zaskoczenia. Zostałem wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy Brygady i czasowo pełniłem obowiązku do momentu, kiedy został skierowany etatowy dowódca Brygady - mówił płk Brudło.



Pułkownik Roman Łytkowski nie chce wprowadzać wielkich zmian. Jak podkreśla, pierwsze tygodnie spędzi na poznawaniu "Błękitnej" Brygady oraz Szczecina.



- Nie mam wielkich doświadczeń ze Szczecinem. Nigdy nie służyłem w jednostkach 12. Dywizji Zmechanizowanej. Nie tylko 12. Brygady, ale w ogóle 12. Dywizji. Byłem tu kilka razy służbowo, ale jako gość z uwagi na realizowane przedsięwzięcia, ale nie byłem żołnierzem 12. Dywizji. W związku z tym, jest to dla mnie miejsce całkiem obce, ziemia dopiero do odkrycia - powiedział płk Łytkowski.



Jednostka, której koszary mieszczą się przy alei Wojska Polskiego, ma przed sobą wiele zadań. To przede wszystkim organizacja kontyngentów wojskowych do Libanu czy Iraku. Jeszcze w tym roku, w planach są kolejne ćwiczenia na poligonie w Drawsku Pomorskim. Żołnierze także aktywnie wspierają walkę z pandemią.