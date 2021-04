Święto Caritas. Ofiara, ale też poświęcenie swojego czasu i doświadczenia

Dziś w Kościele Katolickim Niedziela Miłosierdzia Bożego, która rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. To patronalne święto Caritas, wewnątrzkościelnej organizacji, która w imieniu całego Kościoła ma nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Caritas to także dzieła Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, na które dziś w kościołach są zbierane ofiary do puszek.Hasło tego Tygodnia to "Jesteśmy wezwani do Miłosierdzia" - mówi ks. Mariusz Ogórski, wicedyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. - To krótkie zdanie przypomina nam fundament naszej tożsamości chrześcijańskiej, naszego wędrowania za Panem Jezusem, bo nawet najpiękniejsze słowa "Jezu, ufam Tobie, kocham Ciebie, wierzę w Ciebie" pozostaną tylko słowami, jeśli nie są poparte konkretną postawą, decyzjami, a najlepiej czynami. Czynami Miłosierdzia względem potrzebujących i to najlepiej takimi bezinteresownymi.We wszystkich parafiach archidiecezji odbywają się kwesty do puszek na potrzeby Caritas. - Niech mi będzie wolno zachęcić przy tej okazji i prosić innych, by nie tylko przez złożenie ofiary do puszki w Święto Miłosierdzia, ale także przez poświęcenie swojego czasu, życzliwości, empatii, mądrości i doświadczenia chcieli włączać się w to wielkie dzieło, które prowadzi Caritas - dodał ks. Ogórski.A w naszej diecezji to świetlice środowiskowe dla dzieci, miejsca pomocy dla seniorów, schroniska dla bezdomnych, dla samotnych matek, parafialne oddziały Caritas w większości 270 parafii archidiecezji.