Obrona Manhattanu, handlarze zaniepokojeni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Na Targowisku Manhattan trwa akcja zbierania podpisów pod petycją do władz miasta. Właściciele obiektów handlowych obawiają się że zapisy ze Studium Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczecina doprowadzą do likwidacji targowiska.

Chodzi o rozbudowę ulicy Staszica, która ma przebiegać środkiem targowiska.- W planach jest droga, która przebiega przez środek Manhattanu. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni. Tu są setki pracujących ludzi, całe rodziny. - Właścicieli jest ok. 120. Już w PRL-u ludzie z łóżek handlowali. Potem zainwestowaliśmy, ok. 20 milionów złotych. - Wczoraj sąsiadka mi powiedziała, nie wierze w to. Tu za dużo ludzi straci pracę. - To tak jest, że chcą nas "obciąć". Tylko nie wiemy jeszcze, w którym roku. Niech mi ktoś powie, co ja teraz, na stare lata, mam robić?! - mówili handlarze.Likwidacja targowiska to strata nawet 500 miejsc pracy.Radni prawicy wyliczyli, że handel detaliczny w Szczecinie jest zdominowany przez dyskonty z Niemiec, Portugalii i Danii.Z kolei - jak poinformował Artur Ratuszyński z Urzędu Miasta - Szczecin nie ma planów likwidacji targowiska Manhattan. Ustalenia projektu studium nie zmieniają dotychczasowego sposobu użytkowania terenu targowiska Manhattan.