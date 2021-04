Kamienice do wyburzenia, co z lokatorami? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Jesteśmy zawiedzeni decyzjami miasta, zostajemy wyrwani ze swojego życia - mówią lokatorzy kamienic, które zostaną w najbliższym czasie wyburzone.

Jak tłumaczy Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie to dlatego, że są w złym stanie technicznym.Lokatorzy odpowiadają: trzeba było remontować wcześniej, a nie czekać, aż się zawalą.W sumie miasto do wyburzenia wytypowało ponad 60 obiektów.To głównie lokale mieszkalne, ale także użytkowe. W części z nich - są tu też kamienice powojenne - nadal mieszkają lokatorzy.Tak jest np. na szczecińskich Pomorzanach. Wyburzona zostanie kamienica przy Chemielewskiego 17a. Od ponad 30 lat mieszka tam Elżbieta Tyrko. Jak mówi, nie wie kiedy jej kamienica zostanie wyburzona i kiedy dostanie lokal zastępczy.- I my tak wegetujemy; jesteśmy poza nawiasem, szczury grasują... Czekamy na propozycję jakiegoś mieszkania. Prawdopodobnie jakby dbali, to byśmy jeszcze mieszkali. A tu nic nie było robione - zaznacza.Pani Aneta, która mieszka przy ul. Światowida 36 dodaje, że można było o stan ich kamienicy zadbać wcześniej.- Gdyby to było zadbane trochę wcześniej - a mieszkam tu "dopiero" 15 lat, bo ludzie mieszkają znacznie dłużej - byłoby fajnie. Bo dzielnica jest bardzo fajna, choć odległa i zapomniana - dodaje.Ponad 60 budynków ma zostać wyburzonych do 2023 roku. W ubiegłym roku miasto wyburzyło ponad 20. Wykaz budynków do wyburzenia podała Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina w odpowiedzi na interpelację radnego Dariusza Mateckiego.