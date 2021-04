Tydzień Biblijny. W Resku czytają Pismo Święte

Ks. Miłosz Paszkiewicz z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Resku podkreśla, że Biblia to dobra instrukcja obsługi dla naszego życia. Fot. https://pixabay.com/pl/1149924/Free-Photos/CC0 - domena publiczna

Biblia w formie audiobooka przez cały dzień po mszy w kościele, czytanie Pisma Świętego i świadectwa w internecie tych, którzy na co dzień poznają Biblię - to pomysł członków Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca w Resku.

W ten sposób postanowili przeżywać trwający w Kościele Katolickim Tydzień Biblijny.



Jan Czaban ze Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca w Resku przyznaje, że jednym z pomysłów było codzienne czytanie fragmentu Pisma Świętego.



- Pierwotnie był to zamiar nagrania jednego filmu, fragmentów Apokalipsy św. Jana, rozdziału II i III, a przerodziło się to właśnie w 7-odcinkowy miniserial ze świadectwami członków naszej Wspólnoty - mówił.



Jak choćby pana Piotra, który zaczął czytać Pismo Święte rok temu.



- Jestem kochającym mężem i ojcem dwójki dzieci, a czytanie Słowa Bożego daje mi dużo siły na następny dzień i dużo wytchnienia - przyznał.



Ks. Miłosz Paszkiewicz z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Resku podkreśla, że Biblia to dobra instrukcja obsługi dla naszego życia.



- Księga, która dana jest nam od Boga, która ma nam dawać kierunek naszego życia i ostatecznie poznania człowieka, świata i Pana Boga - dodał.



Akcja potrwa do soboty.