Tor wodny Szczecin - Świnoujście zrealizowany w 60 procentach

Koszt inwestycji to około 1,5 miliarda złotych. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pogłębianie toru wodnego Szczecin - Świnoujście zaawansowane w 60 procentach.

Sztuczna wyspa północna, która powstaje z urobku wydobytego podczas pogłebiania jest już usypana, teraz kamieniem będą wzmacniane jej brzegi.



- Obrzeże Wyspy Północnej jest wykończone w całości. Do końca kwietnia pojawią się transporty kamienia - drogą morską - którym będą okładane obrzeża wyspy. Natomiast Wyspa Południowa: w tej chwili domykane jest jej obrzeże i prace nad umocnieniem obrzeża planowane są na trzeci kwartał 2021 roku - poinformował Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.



W Szczecinie kończy się ścinanie tzw. Ostrowa Grabowskiego. To na tym półwyspie znajdowały się kiedyś ogrody działkowe. W tym miejscu powstanie obrotnica dla statków.



- Do końca kwietnia zostanie ścięty Ostrów Grabowski, zaraz potem rozpoczną się prace umocnieniowe związane z pracami na obrotnicy w okolicy Orlego Przesmyku. Do tego skończone zostały umocnienia dna w postaci wbitej ścianki szczelnej w okolicy wyspy Radolin - dodał.



Koszt inwestycji to około 1,5 miliarda złotych.