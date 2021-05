Szczepienia w Netto Arenie do połowy czerwca. "Płynność zostanie zachowana"

Największy punkt szczepień przeciwko Covid-19 w regionie zostanie zamknięty. Chodzi o ten, który działa w Netto Arenie. Rzecznik szpitala na Pomorzanach w Szczecinie, do którego zostaną przeniesione szczepienia zapewnia, że płynność szczepień będzie zachowana.

Kończy się umowa użyczenia hali widowiskowo-sportowej. Zawarł ją wojewoda zachodniopomorski z Miejskim Ośrodkiem Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji. Umowa obowiązuje do 30 czerwca i do tego dnia hala musi wrócić do poprzedniego stanu. W Netto Arenie powstał szpital tymczasowy, jednak nigdy nie został otwarty dla pacjentów, bo nie było takiej konieczności. Później w części placówki zaczął działać punkt szczepień. Okazał się największym w regionie.Zamknięcie punktu to przede wszystkim zmiany dla pacjentów. Nie będą już szczepieni w Netto Arenie, ale w szpitalu na Pomorzanach. Część pacjentów otrzymała już powiadomienia o zmianie terminu podania szczepionki, by mogli zostać jeszcze przyjęci w hali. Ostatnie preparaty w hali widowiskowo-sportowej podane zostaną 16 czerwca.- Płynność szczepień będzie zachowana, pacjenci nie muszą się obawiać - zapewnia Bogna Bartkiewicz, rzecznik szpitala na Pomorzanach w Szczecinie.Pacjenci, którzy mają wyznaczone terminy później zostaną zaszczepieni w szpitaluna Pomorzanach.- Pacjenci będą o wszystkim informowani - mówi Bogna Bartkiewicz. - O wszystkim będziemy informować za pomocą SMS-ów do tych osób, którym proponujemy podanie drugiej dawki szczepionki wcześniej. Oczywiście nie ma takiego przymusu. Jeśli ktoś z różnych względów nie może zgodzić się na przyspieszenie podania drugiej dawki szczepionki, to wtedy będziemy proponować inny, dogodny termin.W punkcie szczepień w szpitalu na Pomorzanach będzie mogło być szczepionych ok. 600 osób dziennie, w Netto Arenie w rekordowe dni było to o tysiąc więcej.- To jednak nie wpłynie na tempo szczepień - dodaje Bartkiewicz. - Weźmy pod uwagę, że poziom wyszczepienia społeczeństwa jest coraz większy i liczby poszczególnych roczników, które zgłaszają się do szczepień, są obiektywnie mniejsze. Myślę, że damy sobie z tym radę.Od 17 czerwca pacjenci będą przyjmowani w szpitalu na Pomorzanach.