Kasprzyk krytycznie o władzach Szczecina: To relatywizowanie historii

Ma nadzieję, że to "niewiedza", a nie "zła wola" - w ocenie szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, składanie przez prezydenta Szczecina i jego zastępcę kwiatów przy pomnikach poświęconych rewolucji październikowej czy żołnierzom radzieckim to relatywizowanie historii.

RSnW: spór o upamiętnienie rocznicy zakończenia II wojny światowej



- W pewnych środowiskach istniała pokusa i istnieje nadal, aby relatywizować powojenne dzieje Polski, aby przedstawić je jako spór dwóch racji, czy dwóch obozów. I mówić, że racje mieli i Żołnierze Wyklęci i ci, którzy instalowali tu ustrój komunistyczny - powiedział Kasprzyk. - Tak nie jest. Historia oczywiście nie jest czarno-biała, ale szczególnie w przekazie dla młodego pokolenia trzeba powiedzieć, że rację mieli ci, którzy opowiadali się za niepodległą Polską, a nie mieli racji ci, którzy ją ciemiężyli.



