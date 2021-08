Mieszkańcy kontra miasto. Trwa walka o ponad 1400 drzew [ZDJĘCIA]

Blisko pół setki osób protestowało po południu przed Urzędem Miasta w Szczecinie przeciwko wycince ok. tysiąca drzew pod przedszkole przy ulicy Przygodnej.

Miłośnicy przyrody i mieszkańcy chcą placówki, ale na działce obok, na polanie na której nic nie rośnie.- To jest kolejny protest mieszkańców, w większym gronie, bo tym razem dołączają do nas ludzie z innych dzielnic Szczecina. Temat znany: wycinka drzew. To coś na co nie ma zgody mieszkańców miasta. Plany są takie, żeby wyciąć ponad 1400 drzew przy ulicy Przygodnej. W związku z tym mówimy "Stop", protestujemy, to będzie taki początek. Wskazujemy miejsce w którym mogłoby powstać przedszkole, chcemy tego, ale bez takiej degradacji zieleni jak teraz - mówi Joanna Michalak, mieszkanka Gumieniec.To kolejny taki protest. Protestujący zapowiedzieli pikiety do skutku. Przedszkole ma być gotowe w połowie przyszłego roku. Będzie kosztowało blisko 30 mln zł.W pikiecie wzięli udział mieszkańcy Gumieniec oraz m.in. radni, czy przedstawiciele Społecznej Straży Ochrony Zieleni, Szczecińskiego Ruchu Miejskiego i Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.