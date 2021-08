ZWiK informuje, kiedy mieszkańcy będą mieć wodę w kranach [AKTUALIZACJA]

Utrudnienia dla kierowców i mieszkańców w alei Wojska Polskiego. Rano część ulicy została zalana.

AKTUALIZACJA Z GODZ. 15:00



Mieszkańcy al. Wojska Polskiego dalej bez wody. Ekipy Zakładów Wodociągów i Kanalizacji usuwają awarię - mówi Tomasz Makowski, rzecznik prasowy ZWiK-u.





- Aktualnie dokopaliśmy się do uszkodzenia. Jeszcze trochę prac ziemnych przed nami. W następnej kolejności rozpoczniemy usuwanie samej awarii. Będziemy wycinać fragment uszkodzonego wodociągu. Planujemy, że awaria zostanie usunięta do dzisiejszego wieczora. Myślę, że godzina 19-20 to jest ten moment, kiedy woda wróci do naszych kranów - mówi Makowski.







Kierowcy wciąż mogą spotkać utrudnienia w ruchu.







AKTUALIZACJA Z GODZ. 14:00

AKTUALIZACJA Z GODZ. 12:00



Przyczyną awarii było pęknięcie rury wodociągowej. Mieszkańcy - w niedzielę - mogą mieć przerwę w dostawie wody aż do godziny 20:00. Do ich dyspozycji jest woda w cysternie.Siła i ciśnienie wody były tak duże, że zniszczyły płyty chodnikowe. A woda wylała się zarówno na chodnik, jak i na ulicę.- Przy numerze 5, ekipy Zakładów Wodociągów i Kanalizacji usuwać będą awarię wodociągu. Jest to wodociąg o średnicy 200 milimetrów, a więc - kolokwialnie mówiąc - jest to gruba rura - mówi Tomasz Makowski z Zakładów Wodociągów i Kanalizacji.W tym momencie pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji usuwają skutki awarii. Woda już nie wydostaje się spod chodnika. Wciąż jednak na odcinku alei Wojska Polskiego, czyli między Kościołem pw. Serca Jezusowego a okolicą Deptaka Bogusława jest bardzo dużo piasku.Teraz jest spokojnie, ale wcześniej było niebezpiecznie mówi turystyka: - Ta woda była niespodziewana. To się aż zawaliło, jak my stanęłyśmy. Pode mną zawaliły się te płytki. Jestem w klapkach, bo nie jestem stąd i nie mam drugiej pary butów.Są niewielkie utrudnienia w ruchu, ponieważ jeden pas jest zajęty, ale samochody przyjeżdżają bez większych problemów.