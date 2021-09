Co dalej z trasami autobusów linii 61 i 75? ZDiTM odpowiada

Autobusy linii 75 - w części - wrócą na starą trasę. Nie ma za to jeszcze decyzji w sprawie wydłużenia trasy linii 61 do nowej pętli w Podjuchach.

Przypomnijmy: ku zdziwieniu mieszkańców, linia 75 po zakończeniu remontu ulicy Szafera nie dojeżdżała już na trzy przystanki: "Krzekowo", "Krzekowo kościół" i tego przy ulicy Modrej. Od 1 października około 30 kursów dziennie linii 75 ma mieć wydłużoną trasę.Radni miejscy oraz z rady osiedla spotkali się z Zarządem Dróg. Ostatecznie, część kursów będzie wydłużona - mówi radny Patryk Jaskulski.- Musieliśmy tutaj zwarzyć w tym momencie stanowisko ZDiTM, które wykazuje, że potoki pasażerskie wykazują, że ten autobus nie jest aż tak często uczęszczany przez mieszkańców. Z drugiej strony mieliśmy sygnały od mieszkańców, że jest on bardzo potrzebny - mówi Jaskulski.Ustalenia potwierdza Hanna Pieczyńska z ZDiTM-u.- Trwają prace nad przygotowaniem nowych rozkładów jazdy. Najprawdopodobniej 1 października to będzie ten dzień, w którym część kursów linii 75 w szczycie komunikacyjnym będzie doprowadzonych do Krzekowa - mówi Pieczyńska.Informowaliśmy także o oburzeniu mieszkańców Podjuch, zaskoczonych tym, że autobus linii 61 nie dojeżdża do nowej pętli. Chodzi o wydłużenie trasy o jeden przystanek. Pieczyńska mówi, że na razie decyzji w tej sprawie nie ma.- Tutaj nie chodzi tylko o wygospodarowanie dodatkowych środków, ale także zmiany w organizacji ruchu związane z usadowieniem przystanków wzdłuż tej ulicy przelotowej - mówi Pieczyńska z ZDiTM-u.Na ten moment nie wiadomo kiedy - i czy - autobusy linii 61 dojadą do pętli w Podjuchach.