"Nie można pokazać mafiom, że Polska nie reaguje"

Migranci na granicy Białoruskiej są narzędziem Łukaszenki i Putina - wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Paweł Szefernaker podkreślał w "Rozmowiach pod krawatem", że ci ludzie są wykorzystywani do destabilizowania sytuacji w Unii Europejskiej.

Szefernaker zwracał uwagę, że gdyby posłuchać głosów polityków opozycji nawołujących do wpuszczenia "dzieci", zagrożone będzie bezpieczeństwo Polaków.- Nie można pokazać tym, którzy chcą łamać prawo; mafiom europejskim, mafiom światowym, które chcą przerzucać ludzi akurat przez polską granicę, że Polska nie reaguje. Nie możemy sobie pozwolić na to, że każdy, kto chce przejść przez granicę, jeszcze prowadzony przez białoruskie służby, prowadzony przez osoby, które z tego żyją, które zarabiają na tym bardzo duże pieniądze, bo te loty do Mińska są sowicie opłacane, te osoby tam w Mińsku dostają wizy turystyczne... - argumentował minister Szefernaker.Wiceminister zwracał uwagę, że kwestie humanitarne są wykorzystywane przez reżim Łukaszenki do prowadzenia wojny propagandowej z Polską.