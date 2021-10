Szpital wojewódzki chce uniknąć zawieszenia kolejnych oddziałów

Nie przewidujemy zawieszania kolejnych oddziałów - podkreśla dyrektor szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.

Przypomnijmy, na początku października placówka zawiesiła dwa oddziały: Otolaryngologii Dla Dorosłych i Dzieci oraz Okulistyki.Wszystko przez to, że personel trzeba oddelegować do opieki nad pacjentami z Covid-19.- Mimo że pacjentów przybywa, to nie ma planów zamykanie kolejnych oddziałów - mówi Małgorzata Usielska.- Na ten moment, nie przewidujemy zawieszania kolejnych oddziałów. Oczywiście, mamy pewne plany, jak to dalej układać, ale wszystko zależy - nawet nie tylko od liczby zachorowań, co hospitalizacji. W takiej sytuacji, kiedy liczba zachorowań bardzo rośnie, to praktycznie niektóre decyzje musimy zmieniać z godziny na godzinę - tłumaczy Usielska.Dajemy radę, chociaż sytuacja jest coraz trudniejsza - dodaje prof. Miłosza Parczewski,lekarz naczelny ds. Covid-19.- W weekend do szpitala było ponad 20 przyjęć "covidowych", to dużo na te 3 dni. Niestety, przyjmujemy też osoby coraz częściej niezaszczepione, zdarzyło nam się również w ten weekend przyjmować osoby, które nie wierzyły w możliwość zachorowania, a jednak ta możliwość jest bardzo realna - wyjaśnia prof. Parczewski.Dodatkowo, w szpitalu przy ul. Arkońskiej, utworzono izolatorium dla 10 osób.