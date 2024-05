Maturzyści zdają egzamin z matematyki

Funkcje, równania, geometria i kombinatoryka - z tym muszą się zmagać zdający egzamin maturalny z matematyki. Na rozwiązanie ponad 30 zadań mają trzy godziny.

Stresu nie ma. Powinno być dobrze. Najbardziej obawiam się geometrii. Nie lubię jej, ale powinno pójść mi dobrze. Naklejki są niezbędne do uzupełnienia arkuszu, kalkulator do obliczania, dowód osobisty, linijka bardziej jako dodatek oraz długopisy i chusteczki - mówi maturzystka.Myślę, że matematyka pójdzie mi lepiej, bo mamy karty wzorów, to na pewno będzie łatwiej zrobić te zadania. Na pewno będą funkcje liniowe i funkcje kwadratowe. Zadania jak robiłem próbne matury to się powtarzają praktycznie co roku - dodaje inny maturzysta.Myślę, że dobrze mi pójdzie. Matematyka jest moją mocną stroną. Chodzimy tu na aulę, losujemy numerek i siadamy i czekamy na rozdanie arkuszy - mówi zdająca.Matematyka - tak jak język polski i język obcy nowożytny - jest obowiązkowym egzaminem pisemnym, do którego musi przystąpić każdy maturzysta.