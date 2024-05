Uciekając kradzionym samochodem uszkodził dwa radiowozy. Stanie przed sądem

Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin

Kradzionym samochodem, pod wpływem i bez prawa jazdy. To mężczyzna, który uciekał szczecińskim policjantom.

28-latek ukradł samochód ze stacji benzynowej. Funkcjonariusze rozpoznali go podczas patrolu niedaleko miejsca, w którym doszło do kradzieży. Kierowca nie zatrzymał się na ich wezwanie i próbował zgubić pościg, po drodze uderzył w dwa radiowozy. Ostatecznie udało się go zatrzymać w Zdrojach.



Jak się okazało, nie miał prawa jazdy, a badanie alkomatem wykazało pół promila. Do tego ma na koncie szereg przestępstw drogowych. Za kradzież, jazdę po pijanemu i ucieczkę przed policjantami odpowie przed sądem.