Świnoujście przygotowuje się do Nocy Muzeów

fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Przygotowania do Europejskiej Nocy Muzeów trwają - między innymi w Świnoujściu. Choć święto instytucji kultury nie będzie obchodzone tak hucznie, jak zwykle, bo do części atrakcji - Latarni Morskiej i Fortu Gerharda z powodu wyłączenia drogi lądowej, nie ma dostępu - to atrakcji nie zabraknie.

Do wielkiego dnia, a właściwie wielkiej nocy szykują się już pracownicy Muzeum Rybołówstwa Morskiego, mówi Małgorzata Płońska-Nagaba.



- Przygotowujemy właściwie już teraz quiz. Jest to fajna forma spędzania czasu dla całych rodzin, bo to naprawdę angażuje i rodziców, i dzieci. Również w cudzysłowie, oczywiście, zwiedzający są zmuszeni do przejścia przez całe muzeum do zajrzenia w każdą gablotę, bo odpowiedzi na pytania zawarte w quizie są poukrywane właśnie wśród eksponatów na naszych wystawach - tłumaczy Płońska-Nagaba.



W ubiegłym roku niewielkie muzeum, jednej nocy odwiedziło niemal 700 osób.



- Co roku mamy taką liczbę gości. Noc Muzeów naprawdę cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Z kolei nas bardzo cieszy - dodaje Płońska-Nagaba



Noc muzeów przypada w sobotę, 18-go maja