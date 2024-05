Stefaniak: machnięto ręką na dzieci z terenów popegeerowskich i rodzin dysfunkcyjnych

Kuratorium i dyrektorzy szkół machnęli ręką na dzieci. Tak szef szczecińskiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli komentuje raport na podstawie wizyty w Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty.

Przypomnijmy, że według dokumentu to właśnie kuratorium może odpowiadać za słabe wyniki egzaminów ósmoklasisty w regionie z ubiegłych lat.Działania, które miały przynieść poprawę miały za małą skalę - wytykał Marcin Stefaniak w "Rozmowach pod krawatem" - i objęły tylko część szkół. Z pozostałymi nikt nawet nie próbował pracować, chęci współpracy nie przejawiali też ich dyrektorzy.- Kurator powinien wprowadzić programy naprawcze w 25 szkołach, wprowadził tylko w 15. Uzasadnienia, dlaczego nie wprowadzi w dziewięciu szkołach były następujące, że szkoła leży na terenie popegeerowskim, szkoła jest w otoczeniu patologicznym. Jeżeli ktoś by przeczytał to pismo mógłby stwierdzić, że państwa polskiego nie interesują dzieci, które są z terenów popegeerowskich, z rodzin dysfunkcyjnych - mówi Stefaniak.- Kuratorium machnęło ręką? - zapytał prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak.- Najgorsze jest to, że kuratorium cytowało dyrektorów szkół, czyli jeszcze oni machnęli ręką - odpowiedział szef szczecińskiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli.Kontrola objęła lata 2020-2023.Wyniki tegorocznych testów ósmoklasistów poznamy trzeciego lipca.