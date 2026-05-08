Przetarg na "elektryki" dla SPPK

MAN, Solaris i chiński Yutong chcą wyprodukować pierwsze "elektryki" dla Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Otwarto oferty na dostarczenie jednego autobusu solowego i czterech "przegubowców".

Nowe pojazdy mają być niskopodłogowe i klimatyzowane, a ich dostawa ma nastąpić do listopada przyszłego roku.





Ich zakup, podobnie jak budowa ładowarek w zajezdni SPPK i przebudowa trafostacji, ma dofinansowanie z Unii Europejskiej.



Na realizację zamówienia przeznaczono 20 milionów złotych. Tylko oferta chińskiego producenta zmieściła się w budżecie - wynosi ona ponad 19,5 miliona złotych.