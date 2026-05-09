Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Centrum Żeglarskie otwiera sezon na wodzie

Region Katarzyna Wolnik-Sayna

Fot. Centrum Żeglarskie
Fot. Centrum Żeglarskie
W sobotę w Centrum Żeglarskim odbędzie się uroczyste podniesienie bandery, symbolicznie inaugurujące sezon żeglarski. To ważny moment dla całego środowiska wodniackiego — znak, że sezon na wodzie został oficjalnie otwarty.
O wydarzeniach mówią zastępca dyrektora Centrum Żeglarskiego Magdalena Piasecka oraz koordynator sportu Artur Burdziej.

- Uroczyste podniesienie bandery zaplanowano na 12. Jednak zapraszamy na przystań wcześniej, ponieważ od godz. 10 wszystkie sekcje się zaprezentują. Na naszym terenie będzie również wystawa dokonań kajakowych i prezentująca nasze działania, szczególnie w tym roku - mówi Piasecka.

- Zaplanowaliśmy regaty dla oldboyów. Zapraszamy wszystkich armatorów, którzy trzymają tu swoje jachty do ścigania się i spróbowania swoich sił na tych najmniejszych łódeczkach, czyli na optymistach. Są jeszcze wolne miejsca, także zapraszamy - dodaje Burdziej.

Wydarzenie potrwa do godziny 14:30 w Centrum Żeglarskim, przy ulicy Przestrzennej w Szczecinie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Katarzyny Wolnik-Sayny

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 17:00 serwis z godziny 16:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Niebezpiecznie rozpędzony autobus w centrum miasta
    (od przedwczoraj oglądane 3066 razy)
  2. Natalia Mędrzyk zostaje w Chemiku
    (od 06 maja oglądane 2786 razy)
  3. Wójt gminy Rewal odnosi się do krytyki budowy Hotelu Gołębiewski w Pobierowie
    (od 04 maja oglądane 2778 razy)
  4. Zabójstwo w Grzędzicach
    (od 05 maja oglądane 2746 razy)
  5. Problemy z szynami w Szczecinie powodują utrudnienia [AKTUALIZACJA]
    (od 03 maja oglądane 2336 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dziesiątki wozów strażackich na Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Podróże, dobre jedzenie i atrakcje dla najmłodszych. Trwa Piknik nad Odrą [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festiwal Podróży i Czasu Wolnego w Szczecinie [WIDEO]
Uczniowie morsowali z okazji Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sebastian Ligarski
Aleja Jana Pawła poprowadziła maturzystów prosto do... kremówek [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty