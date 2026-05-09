Centrum Żeglarskie otwiera sezon na wodzie

Fot. Centrum Żeglarskie

W sobotę w Centrum Żeglarskim odbędzie się uroczyste podniesienie bandery, symbolicznie inaugurujące sezon żeglarski. To ważny moment dla całego środowiska wodniackiego — znak, że sezon na wodzie został oficjalnie otwarty.

O wydarzeniach mówią zastępca dyrektora Centrum Żeglarskiego Magdalena Piasecka oraz koordynator sportu Artur Burdziej.



- Uroczyste podniesienie bandery zaplanowano na 12. Jednak zapraszamy na przystań wcześniej, ponieważ od godz. 10 wszystkie sekcje się zaprezentują. Na naszym terenie będzie również wystawa dokonań kajakowych i prezentująca nasze działania, szczególnie w tym roku - mówi Piasecka.



- Zaplanowaliśmy regaty dla oldboyów. Zapraszamy wszystkich armatorów, którzy trzymają tu swoje jachty do ścigania się i spróbowania swoich sił na tych najmniejszych łódeczkach, czyli na optymistach. Są jeszcze wolne miejsca, także zapraszamy - dodaje Burdziej.



Wydarzenie potrwa do godziny 14:30 w Centrum Żeglarskim, przy ulicy Przestrzennej w Szczecinie.



Autorka edycji: Joanna Chajdas