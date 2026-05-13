Pogłębienie toru wodnego i inwestycje w portach wśród tematów Kongresu Morskiego

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Budujemy autostradę morską - mówił podczas Kongresu Morskiego wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Tak określił poszerzenie toru wodnego na wysokości Polic; jak przekazał, przetarg na tę inwestycję został właśnie ogłoszony.
- 100 metrów szerokości, 5 metrów długości, 12,5 metra głębokości. Po to, aby największe statki, które wpływają do szczecińskiego portu mogły się, mówiąc wprost, bezpiecznie mijać - mówi Marchewka.

Jeśli chcemy być konkurencyjni, musimy zapewnić warunki do tego, by do naszych portów mogły wpływać największe statki - skomentował w rozmowie z Radiem Szczecin prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Jarosław Siergiej. Porty są na to gotowe, teraz czas, aby swoją infrastrukturę przystosowali operatorzy - dodał.

- Jeżeli do tej pory wpływał statek o ładowności 20 tysięcy ton i wystarczyły dwa żurawie, a teraz wpływa o nośność 40 tysięcy ton, to te dwa żurawie niestety nie wystarczają na współczesne czasy - mówi Siergiej.

Prezes portów zapewnił, że proces przystosowania infrastruktury trwa, ale wymaga czasu. Samo oczekiwanie na nowe żurawie portowe to około 1,5 roku. W Szczecinie trwa 12. Kongres Morski - specjaliści z branży rozmawiają m.in. o bezpieczeństwie transportu morskiego w czasie trudnej sytuacji geopolitycznej.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
