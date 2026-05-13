Pisarze ze szkolnych ławek poznali nominowanych w konkursie "Piramida Słów"

Napisali historie, w których spotykają się fantastyka, przygoda i region. Młodzi mieszkańcy Zachodniopomorskiego poznali listę nominowanych do drugiej edycji konkursu literackiego „Piramida Słów”. Wydarzenie promuje czytelnictwo i literaturę wśród uczniów.

Jak ocenili członkowie jury, opowieści były pełne niezwykłych zdarzeń, magicznych istot i przekraczania granic codzienności, zaskakiwały na każdym ich etapie, a poziom prac był wysoki.- Moje opowiadanie było o chłopcu, który nie lubił legend w takim fantastycznym Szczecinie i poznał piratkę. - Opowiadanie o dziewczynce, która na początku pokłóciła się ze swoją przyjaciółką i później poszła nad Jezioro Szmaragdowe. - Młodzieżowe życie jest przypełnione w sumie nauką i ta nauka jest zawsze na pierwszym miejscu, a takie właśnie konkursy dają sposób na odskocznię od tej nauki - mówią uczestniczki.- Nie spodziewaliśmy się aż takich czasem zwrotów akcji, które się tam pojawiały i fantastycznych postaci. Tam było bardzo wiele nawiązań do lektur, ale i do fantastyki. Myśmy pochwalić młodzież za to, że nie tylko pisze, ale i czyta, bo to było rzeczywiście widać - mówi dr Agnieszka Szlachta, przewodnicząca jury.Do tegorocznego konkursu wpłynęło 45 prac. Laureatów pozamy 14 czerwca w Książnicy Pomorskiej podczas gali finałowej.Wśród nominowanych w II edycja konkursu literackiego „Piramida Słów” w kategorii szkół podstawowych zostały: Maia El Halawany, Yevhenilia Pesiienko i Julia Borowiak. W kategorii szkół licealnych: Sandra Nowopolska, Anna Błaszczyk i M.A.Y.A