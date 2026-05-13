Europejska Noc Muzeów w szczecińskim magistracie

Gabinet prezydenta Szczecina, podziemny schron i miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców będzie można zobaczyć podczas Europejskiej Nocy Muzeów w magistracie.
W sobotę od godziny 18 do 21 otwarty dla zwiedzających będzie szczeciński urząd miasta. W programie znalazło się między innymi zwiedzanie sali sesyjnej, sali ślubów i podziemi budynku.
Goście będą mogli także usiąść w fotelu prezydenta Piotra Krzystka. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Goście będą mogli także usiąść w fotelu prezydenta Piotra Krzystka. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Edycja tekstu: Michał Tesarski