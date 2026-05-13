W czerwcu rusza rekrutacja na Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczno-Innowacyjny

Studenci nie zaczęli jeszcze wakacji, a Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny otwiera uczelnię dla uczniów szkół średnich.
1 czerwca rusza rekrutacja na Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczno-Innowacyjny.
To bezpłatne zajęcia, które pozwolą zajrzeć za kulisy życia akademickiego - podkreśla rzecznik ZUT Emilia Kujawa.
- Uczestnicy będą brać udział w warsztatach, eksperymentach i pokazach, poznając najnowsze osiągnięcia nauki i technologii. To szansa, aby zobaczyć, jak wygląda prawdziwa praca naukowca, inżyniera, architekta, chemika czy dietetyka i poczuć się częścią społeczności ZUT - powiedziała rzecznik.
Zajęcia na MUTI potrwają od 4 do 15 lipca. To będzie 17 kilkugodzinnych spotkań, w tym również integracja w klubie studenckim "Pinokio".
Pełna oferta programu jest dostępna na stronie internetowej www.muti.zut.edu.pl.
Edycja tekstu: Michał Tesarski