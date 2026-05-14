Ropuchy z Puszczy Bukowej mają swój „VIP-pass” pod ulicą

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Mieszkańcy leśnych terenów przy ul. Smoczej dostali własny tunel pod drogą i wcale nie chodzi o ludzi, tylko o ropuchy szare (bufo bufo).
Betonowy tunel pod jezdnią ma pomóc płazom bezpiecznie przedostawać się na drugą stronę podczas wiosennych wędrówek. Do tej pory droga była dla wielu z nich śmiertelną pułapką. Teraz zamiast slalomu między autami będą miały własną „podziemną trasę VIP”.

Żabia inwestycja jest częścią większej przebudowy ulic Krzemiennej i Smoczej, która kosztuje ponad 18 milionów złotych.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

