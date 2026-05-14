"Dorabiali" podczas remontu w sklepie kradnąc regały

Kradli metalowe regały ze sklepu w którym pracowali - spraców zatrzymano. Do kradzieży dochodziło w sklepie wielkopowierzchniowym w Karlinie. Sprawcy wykonywali tam prace remontowe.
Mężczyźni w wieku od 41 do 58 lat ukradli 10 metalowych regałów sklepowych. Wartość skradzionego mienia oszacowano na ponad 3,5 tysiąca złotych. Regały były częściowo sprzedawane w punktach skupu złomu.
Czworo zatrzymanych usłyszało zarzuty kradzieży. Grozi im 5 lat więzienia.
