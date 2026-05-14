"Autonomizacja statków ma pewne granice"

Region Julia Nowicka

Dariusz Doskocz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Statek bez załogi, na dłuższych rejsach może nie zdać egzaminu - tak o autonomicznych jednostkach mówi dyrektor Polskiej Żeglugi Morskiej.
Sztuczna inteligencja zaczęła być wykorzystywana również w gospodarce morskiej. Autonomiczne statki testowane są w Japonii czy Hamburgu.

Jak wskazuje Dariusz Doskocz, Dyrektor Naczelny, Polskiej Żeglugi Morskiej autonomizacja ma pewne granice.

- Dużo trudniej zastąpić marynarza z wałkiem niż oficera, jeżeli chodzi o samo prowadzenie statku. Jeszcze długie lata, mam wrażenie, nie uda się tego zrobić, bo ktoś musi po prostu wykonywać te normalne czynności, myć ładownię, konserwować statek - mówi Doskocz.

Dyrektor wskazuje też na duże ryzyko utraty kontroli nad takim statkiem.

- Wtedy dotarcie do niego może zajmować dnie albo i tygodnie. Zupełnie inaczej ta sytuacja wygląda w bliskim zasięgu oczywiście. Jeżeli mielibyśmy prom chodzący w poprzek fiordu, no to tutaj nie ma żadnych przeszkód, żeby on był elektryczny, autonomiczny i ekologiczny - dodaje Doskocz.

Jednym z pierwszych całkowicie autonomicznych statków jest Mayflower - łódź badawcza, która w 2022 roku odbyła pomyślny bezzałogowy rejs z Wielkiej Brytanii do Kanady.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
