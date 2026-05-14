Zatoki autobusowe w Szczecinie zostaną zmodyfikowane

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Kilkanaście zatok autobusowych w Szczecinie czeka w tym roku gruntowna modernizacja.
Przede wszystkim pod kątem dostosowania ich dla potrzeb autobusów niskopodłogowych i osób niepełnosprawnych - mówi zastępca prezydenta Michał Przepiera.

- Wiele zatok było zbudowanych, kiedy jeszcze nie mieliśmy często autobusów niskopodłogowych. Dzisiaj mamy nie tylko autobusy niskopodłogowe, ale z tak zwanym przyklękiem, a także technologia przystanków się na tyle zmieniła, że można najeżdżać oponą równolegle do krawężnika, najeżdżając na krawężnik i niejako te drzwi są naprowadzane do wysokości wyjścia na peron - tłumaczy Przepiera.

Dofinansowanie na modernizację zatok autobusowych przekazali w trakcie ostatniej sesji szczecińscy radni. To kwota miliona dwustu tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
