Kolejki do nocnych atrakcji. Jak sobie poradzić?

Kawa, ciepłe skarpety, czy wieczorowy makijaż... - tak Szczecinianie przygotowali się na stanie w wielogodzinnych kolejkach, które prowadziły do różnych instytucji kultury w ramach Europejskiej Nocy Muzeów.

- Pani z kawą w ręku?

- No tak, koniecznie. Już stoimy od godziny 18, a jest 19.51. Liczymy na to, że o godzinie 20.00 uda nam się dostać. Więc kawa to było coś, co ratuje nas, chyba wszystkich.

- A co jeszcze? - Wygodne buty, kanapki w torbie?

- Hot dog jeszcze.

- Jak zgłodniejemy, pójdziemy. Nie ma problemu, napić się zjeść...

- Makijaż zrobiłam. Odświętny. Mam fioletowe rzęsy....

- A chociaż but wygodny na nogach?

- Jasne!



O rady, co zabrać na muzealny maraton pytała reporterka Radia Szczecin, Anna Klimczyk.Stoi Pani z synkiem. Kolejka bardzo długa, ale stoimy cierpliwie i czekamy nasze wejście.Poza muzeami tej nocy odwiedzających w swoje progi przyjęły m.in. Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, Centrum Solidarności "Stocznia", Fabryka Wody i Morskie Centrum Nauki.