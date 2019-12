Radny PiS: PO blokuje nas w radzie miasta

Cokolwiek zgłosimy, oni odrzucają - jak mówił w "Rozmowie pod krawatem" radny Leszek Duklanowski. Zmiana nazwy ulicy Ofiar Oświęcimia teraz jest możliwa tylko w sytuacji, gdy będzie tego chciała Platforma Obywatelska - oceniał polityk opozycyjnego w radzie miasta PiS.

Na ostatniej sesji rady miasta przepadł pomysł, aby patronem ulicy w centrum Szczecina stał się święty Maksymilian Kolbe. Zdaniem Duklanowskiego, gdy wciąż spotyka się określenia "polskie obozy", gdy przywódca Rosji próbuje fałszować historię - takie zmiany są konieczne, ale współrządząca PO na to nie pozwala.- No chyba, że to zaproponuje Platforma Obywatelska, to wtedy to przejdzie. Jeżeli cokolwiek my zgłosimy, to oni to odrzucają. Najbardziej oczywiste, najbardziej trafne propozycje, ja nie poznaję Platformy, to nie jest ta Platforma sprzed kilkunastu lat czy dawana Unia Wolności, bo część kolegów była w Unii Wolności, dzisiaj są to zupełnie inni ludzie, no jest to jakiś problem - podkreślał Duklanowski.W ocenie Duklanowskiego, konsekwencje zaniechania nawet takich działań, kończą się szkalowaniem Polski, jak to robi Władimir Putin. Stwierdził też, że to za czasów rządów PO lansowano tezę o przyjaźni z Rosją, gdy Donald Tusk mówił o "naszym człowieku w Moskwie".