Komentarz do słów marszałka Grodzkiego. "To zaprzeczenie zasad wolności słowa"

To zaprzeczenie zasad wolności słowa - powiedziała Joanna Hajdasz w "Popołudniowej Przeplatance" Radia Szczecin.

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich tak skomentowała słowa marszałka Senatu - Tomasza Grodzkiego, który zapowiedział pozew przeciwko dwóm dziennikarzom i profesor Uniwersytetu Szczecińskiego.- Zapowiedzi złożenia tych pozwów traktuję bardzo negatywnie. Jest to ewidentnie zaprzeczenie zasad wolności słowa, które jest fundamentem normalnego, demokratycznego państwa, gdzie w przestrzeni publicznej jest właśnie miejsce do wyjaśniania wątpliwości, sporów. Jest wysoce niestosownym kierowanie na tym etapie sprawy pozwów przeciwko dziennikarzom, którzy próbują wyjaśnić bardzo poważne zarzuty - skomentowała Hajdasz.Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział akty oskarżenia wobec dziennikarzy i profesor US za zniesławienie.Chodzi o sprawę cyklu materiałów prasowych, w których rozmówcy - pacjenci - informują o wręczeniu pieniędzy profesorowi Grodzkiemu za opiekę medyczną.