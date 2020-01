Wieczorek o sprawie Grodzkiego: Spektakl medialny. Niech rozstrzyga prokuratura

Sprawa Grodzkiego to "spektakl medialny" a sprawę niech rozstrzyga prokuratura - mówił w "Rozmowach pod krawatem" poseł SLD Dariusz Wieczorek.

Zwróciliśmy uwagę, że wszystkie osoby wypowiadające się na naszej antenie o korupcji w szpitalu Szczecin Zdunowo, złożyły zeznania w prokuraturze. Wieczorek stwierdził, że to "medialne spekulacje" i "zaszczuwanie trzeciej osoby w państwie".- Sprawa jest w prokuraturze, więc ja bym coś sugerował, jeśli mogę coś sugerować, żebyśmy przestali już robić cały ten spektakl medialny wokół marszałka Grodzkiego. Tylko niech wyjaśnią to organy do tego upoważnione i dopiero wtedy będziemy mogli wyciągać wnioski - powiedział Wieczorek.W środę publikujemy nagrania kolejnego świadka, który opowiada, jak za zdjęcie rentgenowskie dał Tomaszowi Grodzkiemu 200 złotych, pokwitowania nie dostał. W 1996 roku, gdy miało dojść do tej sytuacji, średnia pensja wynosiła niespełna 900 złotych.