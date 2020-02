ST3 Offshore ma budować i złomować statki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiło dziś projekt dalszego funkcjonowania szczecińskiej fabryki ST3 Offshore. Plan ma wejść w życie po ogłoszeniu upadłości firmy.

ST3 ma budować i złomować statki.Ten zakład nie miał szans funkcjonować na rynkowych zasadach, błąd popełniono gdy wzięto na jego budowę środki z Unii Europejskiej, gwarantując zatrudnienie pół tysiąca ludzi - mówił dziś Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk.- Przede wszystkim, zatrudnienie 500 osób w okresie 5 lat jest potokiem biznesowym, niemożliwym - mówił Gróbarczyk.Firma złożyła wniosek o upadłość, który leży w sądzie i czeka na powołanie syndyka - mówi Cezary Krasodomski, prezes ST3 Offshore.- W przeciągu kilku tygodni spodziewamy się postępowania upadłościowego, co nam pozwoli na sanację firmy - podkreśla Krasodomski.Ministerstwo przedstawiło plan dalszego funkcjonowania ST3, który ma wspierać m.in. Agencja Rozwoju Przemysłu mówi Maciej Styczyński z Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Na jego realizację musi wyrazić zgodę sąd.- Zakładamy, że finansowanie będzie oparte na instytucji takiej jak Fundusz Rozwoju Spółek. Ponadto włączenie Agencji Rozwoju Przemysłu - zauważa Styczyński.Pracownicy ST3 nie otrzymali wynagrodzeń za styczeń. To fabryka, która miała produkować podstawy do morskich elektrowni wiatrowych. Już na pierwszym kontrakcie zrobiła gigantyczne straty.