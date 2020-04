Apel medyków: "najpierw są oklaski, a potem nienawiść i hejt"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nie bójmy się medyków, dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i innych - apeluje Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie.

Mamy niestety już pojedyncze sygnały o negatywnych zachowaniach sąsiadów czy pracowników sklepów - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" prezes szczecińskiej Izby dr Magdalena Wiśniewska.



- Sąsiedzi zaczynają komentować. Są odmowy obsługi w sklepach. Stałam za panią pielęgniarką na Arkońskiej, w związku z tym: nie, proszę tu nie robić zakupów. Jedna z moich koleżanek lekarek próbowała załatwić opiekę do swojego dziecka: nie, pani jest lekarzem, pani jest zarażona. Po prostu robi się tak czysto po ludzku zwyczajnie przykro. Ja się tego spodziewałam, najpierw oklaski, a potem standardowo nienawiść i hejt - mówiła Wiśniewska.



To prawda, jesteśmy na pierwszej linii walki z epidemią, ale wiemy jak się zabezpieczyć - dodała dr Wiśniewska.



- My nie jesteśmy wariatami, którzy pracując z potencjalnym narażeniem nie dbamy o własne zdrowie i przede wszystkim nasze rodziny - mówiła Wiśniewska.



W Zachodniopomorskiem do tej pory służby zanotowały 228 przypadków zarażenia koronawirusem, zmarły 2 osoby.