Prezydent Szczecina krytycznie o wyborach korespondencyjnych

"Każe się organizować wybory na nie wiadomo jakich zasadach, a do tego wbrew woli mieszkańców, których mamy reprezentować"- tak o organizacji wyborów korespondencyjnych napisał na swoim profilu facebookowym prezydent Szczecina.

Piotr Krzystek odniósł się do kwestii wyborów, po tym jak mieszkańcy pytali go między innymi o udostępnianie spisu wyborców Poczcie Polskiej. Jak napisał: "Nie wyobrażam sobie, abyśmy mieli udostępniać jakiekolwiek dane na podstawie zwykłego maila."Maila do samorządów z wnioskiem o przekazanie spisu wyborców rozesłała Poczta Polska. To poczta ma obsługiwać wybory prezydenckie.Wcześniej również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski stwierdził, że nie przekaże danych poczcie.Przypomnijmy, wybory prezydenckie miały się odbyć 10 maja, jednak z powodu epidemii koronawirusa Sejm na początku kwietnia uchwalił ustawę, zgodnie z którą wybory prezydenckie mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Teraz ustawą zajmuje się Senat.