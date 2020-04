Promenada nad Miedwiem nadal zamknięta

Promenada i molo nad jeziorem Miedwie nadal zamknięte dla turystów. Od poniedziałku obowiązuje rozporządzenie, które znosi zakaz wstępu m.in. do lasów i parków.

To nie oznacza, że gmina może otworzyć promenadę - ustawa o samorządzie gminnym umożliwia wydanie przepisów porządkowych w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa mieszkańców - tłumaczyła, w czwartek w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", wójt gminy Kobylanka Julita Pilecka.- To, co my szumnie nazywamy promenadą, to jest tak naprawdę wąski deptak o szerokości dwóch metrów. Nie jest tam możliwe zapewnienie właściwych odległości, tego dystansu, tych dwóch metrów pomiędzy poszczególnymi osobami - powiedziała Pilecka.Wójt przyznała, że otrzymuje wiele telefonów w tej sprawie, dlatego temat ewentualnego otwarcia promenady i mola ma się pojawić na posiedzeniu sztabu kryzysowego w przyszłym tygodniu.