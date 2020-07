Decyzja zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police". Tarocińska zawieszona

Anna Tarocińska zawieszona w czynnościach Członka Zarządu Spółki - informuje Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police".

Jak czytamy w komunikacie, "to z uwagi na ważne powody, w tym potrzebę ochrony poufności informacji, tajemnic śledztwa i przedsiębiorstwa Spółki, a to w związku z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie".W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze CBA, na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przeszukali biura w Zakładach Chemicznych „Police”, a także mieszkania prywatne. Zabezpieczyli dokumentację oraz dane z komputerów i telefonów należących do Anny Tarocińskiej. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym tak zwanej "afery polickiej".Śledczy podejrzewają, że jeden z wysoko postawionych pracowników Grupy Azotyprzekazywał informacje byłemu prezesowi Zakładów Chemicznych "Police" - Krzysztofowi J.,co mogło wpływać na utrudnianie śledztwa.