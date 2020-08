"Pan Olgierd Geblewicz podpala kolejny temat i krzyczy: ratujcie, dajcie pieniądze"

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Ministerstwo Rolnictwa chce pomóc gminie i przejąć utrzymanie ogrodu dendrologicznego w Przelewicach. Miałby tam powstać Zachodniopomorski Oddział Narodowego Instytutu Kultury i dziedzictwa wsi.

Rozmowy na ten temat są już zaawansowane - mówi Sebastian Sahajdak z Ministerstwa Rolnictwa.



- Wieś zachodniopomorska potrzebuje swojego centrum. Wszyscy, którzy wokół tego tematu współpracują ze sobą, przedstawiają różne koncepcje, są do tego zgodni, że brakuje nam takiego miejsca. Takiego centrum, w którym to dziedzictwo, kultura i historia obszarów wiejskich ziem północnych i zachodnich, będzie mogła być tutaj pielęgnowana - mówi Sahajdak.



Tymczasem, gdy ma dojść do sfinalizowania umowy, swoją konkurencyjną ofertę przedstawił Olgierd Geblewicz z Platformy Obywatelskiej - mówi Małgorzata Jacyna-Witt, radna sejmiku z Prawa i Sprawiedliwości.



- Interesuje nas to dlatego, że mamy do czynienia z kolejnym działaniem pana marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, podobnym powiedziałabym do podpalacza. Pan Olgierd Geblewicz podpala kolejny temat po to, żeby następnie podlać go benzyną, a potem krzyczeć: ratujcie, pomóżcie, dajcie pieniądze. Tak to funkcjonuje u nas w województwie - mówi Jacyna-Witt.



Radni gminy Przelewice jeszcze w tym miesiącu muszą zdecydować, czy przekażą Ogród Dendrologiczny rządowym instytucjom. Chodzi o to, aby zakończyć formalności do końca roku.