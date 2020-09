Ścieki zrzucone do Odry. Trwają postępowania wyjaśniające

Fot. Facebook Grupa "Wędkarstwo Szczecin i okolice"

Trwa postępowanie wyjaśniające, czy sobotni zrzut ścieków z jednej ze szczecińskich pompowni był legalny.

O sprawie zrobiło się głośno za sprawą wędkarzy, którzy opublikowali w internecie kilkuminutowy film, nakręcony w pobliżu dworca PKP. Pokazuje on, jak do Odry z jednego z kanałów przy ulicy Zapadłej wypływają tysiące litrów brudnej cieczy z fragmentami m.in. podpasek.



To nie była awaria, mieliśmy zbyt intensywne odpady - tłumaczył w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik szczecińskiego ZWiK Tomasz Makowski.



- Pompownia nie była w stanie przerzucić tej wody, przetłoczyć jej do oczyszczalni ścieków. Wówczas, w każdej tego typu pompowni jest system, który pozwala zrzucić nadmiar ścieków do odbiornika. W tym wypadku do rzeki - mówił Makowski.



Tomasz Makowski dodał, że gdyby ścieki nie zostały zrzucone do rzeki, to zalałyby m.in. ulice.



Naszym zdaniem zrzut ten był nielegalny, pozwolenia wodno-prawne nie obejmują tego miejsca - mówił Marek Duklanowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Szczenie.



- Ten wypływ ścieków odbył się w sposób nielegalny i prowadzimy w tym kierunku w tej chwili kontrole. Staramy się zrobić to tak, żeby te nieprawidłowości po wykryciu zostały przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji zlikwidowane - mówił Duklanowski.



Postępowanie prowadzi także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Pierwsze efekty będą znane za kilka dni.