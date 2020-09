Poseł PSL komentuje sprawę ogrodu dendrologicznego w Przelewicach

Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa przekonywał, że to marszałek województwa będzie najlepszym gospodarzem ogrodu dendrologicznego w Przelewicach.

W "Rozmowie pod krawatem" przypominaliśmy historię ogrodu, a także gdy w 2013 roku ten sam marszałek Olgierd Geblewicz, szef szczecińskiej PO, nie protestował, kiedy obok miała powstać ferma norek.Jarosław Rzepa tłumaczył, że on osobiście wspierał protestujących mieszkańców, nie zgodził się też z tezą, że to oznaczałoby likwidację ogrodu.- Wie pan co to oznaczało? Spacerując tymi alejkami, po prostu byśmy nie mieli komfortu zapachowego. To byłby duży problem, panie redaktorze, duży. To nie likwidowałoby ogrodu, tylko powodowałoby, że sens odwiedzania tego miejsca - choćby z tego względu - byłby mocno zachwiany - dodał Rzepa.Ostatnio radni gminy odrzucili propozycję rządowej agencji, która miała przejąć utrzymanie ogrodu. Prawdopodobnie przejmie go marszałek, który zamierza się zwrócić o pieniądze... do innej rządowej agencji.