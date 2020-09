Ruszyły negocjacje ws. budowy polskich promów

Marek Gróbarczyk. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Polscy armatorzy nie rezygnują z planów budowy promów na linii pływającej do Szwecji.

- Trwają negocjacje pomiędzy stoczniami a Polską Żeglugą Bałtycką i Polską Żeglugą Morską, aby takie statki wybudować - zapowiada minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.



- PŻM i PŻB, które mają za zadanie - poprzez właśnie spółkę Polskie Promy - budowę, nie operowanie, tylko budowę i zamawianie tych jednostek. Rozmowy trwają pomiędzy PŻM-em i stoczniami. Jak już informowałem, jest w to mocno zaangażowana Stocznia Szczecińska - podkreśla Gróbarczyk.



Promy są potrzebne polskim armatorom, bo część jednostek obecnie eksploatowanych jest już stara.



- Wymiana floty, przede wszystkim transportowej, w zakresie promów jest koniecznością, tak dla PŻM, jak i dla PŻB, czy też innych operatorów, którzy funkcjonują na Morzu Bałtyckim. Realizacja ich jest koniecznością, więc to jest tylko kwestia czasu, niestety przeciągającego się - dodaje Gróbarczyk.



Przypomnijmy, historia budowy promów na linii kursującej do Szwecji sięga 2007 roku. Wtedy Polska Żegluga Morska i Stocznia Szczecińska Nowa podpisały list intencyjny w sprawie budowy dwóch jednostek o nazwie Piast i Patria. W czasach Platformy Obywatelskiej zlikwidowano stocznię i do realizacji zaprojektowanych promów nie doszło. W tym czasie na linię ze Świnoujścia do Szwecji wszedł niemiecki armator TT-Line.