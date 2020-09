Kino Pionier zawiesza działalność

Kino Pionier. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Najstarsze w Polsce i jedno z najstarszych - działających nieprzerwanie w tym samym miejscu - kin na świecie, czyli szczeciński Pionier zawiesza działalność.

Zamknięcie sal kinowych, to efekt pandemii. W internetowym ogłoszeniu przeczytamy: "W związku z panującymi obostrzeniami, a co za tym idzie niską frekwencją, Kino Pionier zawiesza swoją działalność od 28 września 2020 roku do odwołania."



"Na razie do odwołania, ale jak będzie - nie wiadomo" - tak o zawieszeniu działalności szczecińskiego Pioniera mówi jego współwłaściciel Jerzy Miśkiewicz.



- Żeby kino mogło się utrzymać, powinno przychodzić codziennie 130 osób, a my sprzedajemy teraz maksymalnie 30 biletów - tłumaczy Miśkiewicz. - To są bardzo małe salki. Nie mamy możliwości, aby przy takich rygorach - 50 proc. obłożenia sali - było tylu widzów, którzy by zapewnili normalne funkcjonowanie. My nie otrzymujemy żadnych dotacji, żyjemy tylko i wyłącznie z tego, co zarobimy na biletach.



Na razie nie wiadomo czy i kiedy kino będzie ponownie otwarte. - Nie chcemy się pogrążać w naszych długach, przerwiemy to na jakiś czas, czekając na lepsze czasy. Mam nadzieję, że ich doczekamy - mówi Miśkiewicz.



Dodajmy, że kino Pionier w okresie zaostrzenia rygorów związanych z pandemią nie działało. Filmy ponownie można było oglądać od czerwca. Po trzech miesiącach projekcji - właśnie teraz - zawiesiło działalność.