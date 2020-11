Poseł Lewicy: posunięcia rządu nie są dla mnie logiczne

Poseł Andrzej Szejna. Fot. facebook.com/szejnaa/

Sytuacja jest trudna, chociaż niektóre posunięcia rządu nie wydają się logiczne - stwierdził w "Rozmowie pod krawatem" poseł Lewicy Andrzej Szejna.

Polityk mówił, że Lewica swoje pomysły na walkę z pandemią już przedstawiała, ale latem wygrało przekonanie byłego już ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, że sytuacja jest opanowana.



- Ogłosił, że wyjeżdża do Hiszpanii, bo w Polsce nie ma pandemii i on wszystko pozamiatał. Jak widać nie pozamiatał, nie przygotował Polski. I teraz pytanie mnie o rady, można powiedzieć przychodzi Morawiecki do Szejny czy Lewicy z rozłożonymi rękoma i pyta się: wszystko to już napsułem co mogłem a teraz ratujcie. No tak nie ma - mówi Szejna.



- Tyle, że Andrzej Szejna recept nie ma, tak jak nie ma Światowa Organizacja Zdrowia i jak nie ma nikt z Angelą Merkel włącznie - mówi prowadząca rozmowę Magdalena Ogórek.



- Sytuacja jest trudna, chociaż te różne posunięcia rządu nie są dla mnie logiczne - mówi Szejna.



Wśród nowych, ogłoszonych w środę obostrzeń, mamy pełną zdalną pracę uczniów, zamknięte będą galerie handlowe czy baseny podobnie hotele, zakazane jest organizowanie imprez. Zmiany wchodzą w życie w najbliższą sobotę 7 listopada.