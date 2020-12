"Unia Europejska nie powinna być instrumentem wywierania presji"

Karol Karski, europoseł PiS. Fot. facebook.com/karol.karski/

Idea leżąca u podstaw Unii Europejskiej jest piękna, ale to inna Wspólnota, niż pierwotnie planowano - oceniał w "Rozmowie pod krawatem" europoseł Prawa i Sprawiedliwości profesor Karol Karski.

Polityk przypominał, że po traumie II wojny światowej było dążenie do powstrzymywania mocarstwowych zapędów Niemiec. I to się zmieniło - jak mówił Karski, po zjednoczeniu wschodniej i zachodniej części tego kraju.



- Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, nie powinna przejmować kompetencji państw członkowskich, powinna im pomagać. Nie powinna być instrumentem wywierania presji przez jedne państwa na inne. Powinna tworzyć coś na zasadzie jakby wartości dodanej. Jeśli wszyscy coś razem robimy, to wszyscy na tym zyskujemy - mówił Karski.



Europoseł PiS wyraził nadzieję, że po obecnym "przesileniu", jest szansa na powrót do leżącej u podstaw Unii Europejskiej idei wspólnotowości i stania na straży interesów wszystkich krajów, a nie tylko tych najsilniejszych.

