Kupno przez Orlen wydawnictwa Polska Press. "To bardzo dobry kierunek"

Media są podmiotami gospodarczymi, ich właściciele mogą je sprzedawać - mówił w "Rozmowach pod krawatem" europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski. Komentował dyskusję o kupnie przez koncern Orlen wydawnictwa Polska Press od Niemców.

Polityk zwracał uwagę na postulowaną wcześniej repolonizację mediów w sytuacji, gdy większość z nich w naszym kraju należy do obcego kapitału.Przy czym - jak mówił Karski - inwestycja Orlenu to po prostu transakcja biznesowa.- Media są podmiotami gospodarczymi, ich właściciele mogą je sprzedawać różnego rodzaju podmiotom. Akurat tu dochodzi do repolonizacji mediów. To bardzo dobry kierunek - uważa Karski.- Może Niemiec płakał, jak sprzedawał, ale sprzedał - powiedziała prowadząca audycję Magdalena Ogórek.- Ja myślę, że jeszcze na tym zarobił. Przecież taki jest właśnie urok transakcji. Nikt nikogo nie jest w stanie do niczego zmusić. Można tylko wynegocjować dobre warunki dla obu stron - dodał europoseł Prawa i Sprawiedliwości.Prezes Orlenu Daniel Obajtek, komentując transakcję podkreślał, że Polska Press ma dostęp do ponad 17 milionów internautów korzystających z ich portali. To, jak podkreśla Obajtek, "może skutecznie wzmacniać sprzedaż Grupy Orlen i zoptymalizuje koszty marketingowe".