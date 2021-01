Szef szczecińskiego PiS-u: Nasi działacze dalej będą służyć Polsce

Szef szczecińskiego Prawa i Sprawiedliwości komentował w "Rozmowach pod krawatem" zmiany w rządzie i Kancelarii Prezydenta.

- Dowód na to, że nasi działacze nie są "przyspawani do stołków", będą dalej służyć Polsce - mówił Leszek Dobrzyński odpowiadając na pytanie, dlaczego Maciej Kopeć nie jest już wiceministrem edukacji a Paweł Mucha z posady wiceszefa Kancelarii Prezydenta stał się jego społecznym doradcą.Według nieoficjalnych informacji, Mucha będzie także doradcą w Narodowym Banku Polskim. Poseł Dobrzyński podkreślał, że jego wiedza to atut. - Jest prawnikiem, jest byłym człowiekiem Kancelarii Prezydenta. Myślę, że osoba z taką wiedzą prawną i takimi koneksjami również w polityce, będzie znakomicie przydatna na tym stanowisku. Myśl, że prezes Glapiński (prezes NBP - przyp. red.) zajmuje się wszystkimi problemami osobiście i rozstrzyga każdy problem, w który czasem trzeba głęboko wniknąć, wydaje mi się mimo wszystko błędem - powiedział Dobrzyński.W sprawie Macieja Kopcia nie ma jeszcze informacji, czy będzie kontynuował pracę w resorcie oświaty. Obaj politycy - Mucha i Kopeć - są także radnymi zachodniopomorskiego sejmiku w klubie PiS.