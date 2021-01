Oddaj makulaturę i pomóż ratować życie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

W każdy ostatni weekend miesiąca w Szczecinie trwa akcja "Makulatura na misję". Oddając stare gazety, książki, czy ulotki, możemy wesprzeć cele misjonarzy rozsianych po całym świecie.

Pojemniki są przy kilkunastu szczecińskich parafiach - mówi Anna Hewusz, koordynatorka szczecińskiej akcji "Makulatura na misję". - Piątek sobota i niedziela każdego ostatniego dnia miesiąca, przyjeżdża ta sama firma, która przywozi później kontenery. Ona później te pojemniki zabiera, waży makulaturę i przekazuje nam pieniążki. My wtedy szukamy, kto najbardziej potrzebuje.



- Dzięki makulaturze zebranej w Szczecinie i najbliższej okolicy w Afryce dzieci dostają np. posiłki. - Opłaca się, nawet jeżeli ja bym poszła sama i sprzedała dwa kilogramy makulatury, a jeżeli to już jest w skali miasta Szczecin - z tymi wszystkimi obrzeżami - to jest w miesiącu około 3-4 ton. Makulatura jest niedroga, ale każdy grosz się liczy - tłumaczy Hewusz.



- W Europie często nie zdajemy sobie sprawy, jakie są potrzeby na misjach - dodaje ks. Łukasz Burnicki, salezjanin. - W takich krajach, jak na przykład Czad - 50 proc. zgonów wśród dzieci powodowane jest przez głód. Ponad połowa ludzkości ma trudności w dostępie do wody, która przecież jest warunkiem życia ludzkiego. Taka studnia w Sudanie, którą można wykopać za makulaturę z Polski, ta makulatura jest na wagę życia.



- Produkujemy dużo makulatury - przyznaje Wiesława Mostek, nauczycielka w Szkole Salezjańskiej przy Ku Słońcu w Szczecinie. - Z wielką radością ją oddajemy w szkole i zbieramy tak na co dzień rzeczy, a później wyrzucamy. Dla nas są to już śmieci, a jeśli mogą przetworzone i przynieść pożytek innym, to bardzo się cieszymy.



Ostatnio udało się pomoc szpitalowi w Zambii i sierocińcowi w Burundii.